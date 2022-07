Por que Thor mudou tanto no MCU

Thor teve uma das jornadas mais interessantes do MCU. O personagem passou por muita coisa ao longo do tempo.

Não é apenas o visual do personagem que mudou. O seu tom está bastante diferente. Ele não é o mesmo do começo.

Hoje, Thor está muito mais voltado para o humor. Isso é uma parte importante da franquia desde o começo, mas começou a ganhar ainda mais destaque nos últimos anos.

Foi em Thor: Ragnarok que a Marvel abraçou todo o senso de humor de Thor. No entanto, isso começou um pouco antes.

Em 2016, a Marvel lançou um divertido curta-metragem chamado “Equipe Thor”. Em formato de falso documentário, mostrava a rotina de Thor enquanto ele tentava passar alguns dias na Terra apenas como uma pessoa comum.

O curta-metragem teve uma ótima recepção com os fãs. Isso motivo a Marvel a pensar de maneira um pouco diferente sobre Thor.

Acontece que “Equipe Thor” teve direção de Taika Waititi, o cineasta que acabou assumindo a franquia do personagem no cinema.

O bom trabalho do diretor no curta-metragem fez com que a Marvel o contratasse para Thor: Ragnarok. A recepção do longa-metragem também foi bastante positiva.

Um novo tom para Thor

Essa mudança veio em um bom momento. O astro Chris Hemsworth admitiu que estava começando a ficar entediado com o papel de Thor.

O drama não é o ponto forte do ator. Ele se sente muito mais à vontade na comédia, ou com personagens irreverentes.

Então, ao mesmo tempo, foi uma maneira adequada de adaptar o personagem ao ator que o interpreta. Assim, Chris Hemsworth se consolidou bem mais como Thor.

Isso tudo continua em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), que também é dirigido por Taika Waititi. São novos tempos para Thor no cinema, e mesmo que isso possa incomodar uma parte do público, é algo que vem funcionando melhor para a Marvel do que o que era feito anteriormente.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está em cartaz nos cinemas.

