Pôster de Aquaman 2 sugere quem é o vilão do filme da DC

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) ganhou um novo pôster na CinemaCon. Embora mostre quase nada, os fãs já estão analisando em detalhes a imagem.

O pôster apareceu pela primeira vez, nas redes, no subreddit r/DCEUleaks. Produzido para o evento, ele apresenta um tom frio e o logotipo do Reino Perdido contra um pano de fundo de água congelada.

Isso levou pelo menos um usuário do Reddit a especular que a presença do gelo na imagem é uma pista de que o antagonista central da sequência será Atlan, também conhecido como o Rei Morto.

O vilão da DC pode criar e manipular gelo e neve. Ele também é responsável por afundar Atlântida. Atlan está confirmado para aparecer em Aquaman e o Reino Perdido (interpretado por Vincent Regan), no entanto, a DC Studios ainda não confirmou a natureza ou o tamanho de seu papel no filme.

Veja o pôster, abaixo.

Mais sobre Aquaman 2

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) será dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II e Dolph Lundgren.

O novo filme do Aquaman ainda poderá ter a presença do Batman de Ben Affleck. O ator também estará em The Flash.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 20 de dezembro de 2023.

