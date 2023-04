Power Rangers: Agora e Sempre tem bela homenagem a Jason David Frank e Thuy Trang

Atingindo em cheio a nostalgia dos fãs, Power Rangers: Agora e Sempre conta com o retorno de alguns dos atores mais queridos da franquia. O filme da Netflix também faz uma emocionante homenagem a Jason David Frank e Thuy Trang – os eternos intérpretes do Ranger Verde e da Ranger Amarela.

“Após uma tragédia, uma jovem heroína assume seu lugar de direito entre os Power Rangers para enfrentar a rival mais antiga da equipe”, diz a sinopse oficial de Power Rangers: Agora e Sempre na Netflix.

Como citamos anteriormente, o filme traz de volta alguns dos integrantes mais icônicos do elenco original de Power Rangers, como David Yost (o Ranger Azul) e Walter Emanuel Jones (o Ranger Preto).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a tocante homenagem a Jason David Frank e Thuy Trang que é mostrada em Power Rangers: Agora e Sempre; confira!

Power Rangers: Agora e Sempre homenageia os heróis falecidos

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, Power Rangers: Agora e Sempre deixou muitos fãs com os olhos marejados ao mostrar uma emocionante homenagem aos Rangers falecidos Jason David Frank e Thuy Trang.

Trang, a intérprete de Trini Kwan, a primeira Ranger Amarela, morreu em 2001 após um trágico acidente de carro.

A homenagem a Thuy Trang esteve presente na trama de Agora e Sempre desde a concepção do revival dos Power Rangers.

Mais recentemente, a Netflix decidiu usar o filme para homenagear também Jason David Frank, o intérprete original do Ranger Verde.

O ator e lutador de MMA Jason David Frank, conhecido no mundo inteiro como o Tommy Oliver dos Power Rangers, se matou em novembro de 2022. Frank passava por um quadro de depressão severa, agravado por outras desordens mentais.

Em Power Rangers: Agora e Sempre, a homenagem a Thuy Trang acontece quando Mihn – a filha de Trini Kwan – assume o posto da Ranger Amarela para honrar o legado da mãe.

Nos últimos momentos do especial, Frank também é lembrado com um clipe da 2ª temporada de Mighty Morphin Power Rangers, no qual Tommy reflete sobre a perda de seus poderes junto com Kimberly e Zack.

Antes dos créditos do longa, fotos de Thuy e Frank aparecem junto com os dizeres: “Em homenagem a Thuy Trang e Jason David Frank”.

Em um papo com o site Entertainment Weekly, David Yost e Walter Emanuel Jones, os intérpretes do Ranger Azul e do Ranger Preto, discutiram o tributo aos colegas de elenco.

“Foi muito difícil assistir a essa cena. Pensando nela, a ficha cai de que o Jason e a Thuy realmente se foram”, disse Jones. “Nós brigávamos de vez em quando, mas éramos uma equipe e uma família. Estou feliz por termos honrado Thuy e David dessa maneira”, completou Yost.

Power Rangers: Agora e Sempre está disponível na Netflix.

