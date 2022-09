Premonição: Franquia terá continuação após mais de uma década

Uma das franquias mais queridas do terror vai ganhar um novo filme. A New Line anunciou Premonição 6 com direção da dupla Zach Lipovsky e Adam B. Stein.

A franquia começou no ano 2000 com Premonição, e ficou famosa por suas mortes extremamente criativas. A premissa da série de filmes é a seguinte, um grupo de jovens se salva da morte porque um deles teve conseguiu sentir que ia acontecer, os sobreviventes acabam sendo mortos de qualquer forma por eventos absurdos.

O que conquistou o público foi o conceito de filme de assassino, mas no lugar de um Jason ou Freedy Krueger, o vilão de Premonição é a própria Morte, que pode não aparecer fisicamente mas persegue todos aqueles que se desviaram de seu plano inicial.

A continuação da franquia já havia sido anunciada em 2019, mas só quando o diretor de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Jon Watts, assumiu a produção em 2022 que as coisas estão começando a acontecer.

Após uma lista de 200 candidatos a dupla de diretores Zach Lipovsky e Adam B. Stein se juntaram à equipe. Os dois já trabalharam juntos em um filme de terror em 2018 chamado Aberrações, o longa foi bem aceito pela crítica e está disponível na Star+. A busca pro alguém que estivesse a altura do cargo levou mais de 1 ano, e eles conseguiram de uma forma peculiar.

Os diretores conseguiram a posição de uma forma bizarra

Se você assistiu Aberrações, provavelmente concorda que Zach Lipovsky e Adam B. Stein eram boas opções para a direção de Premonição 6, mas uma reunião no Zoom tornou o favoritismo da dupla indiscutível.

A ligação de vídeo entre os candidatos à direção e os produtores do filme estava indo como de costume. Até que a lareira atrás da dupla de diretores começou a queimar muito forte, o fogo alcançou uma manta, a dupla saiu correndo para pegar o extintor de incêndio, para alívio dos outros na ligação. Mas quando eles sentaram de volta no lugar, um ventilar de teto quebrou e decapitou um deles.

Para fazerem o truque, Lipovsky e Stein combinaram material pré-gravado com efeitos visuais, ganhando de vez o posto de direção de Premonição 6.

A Premonição 6 ainda não possui data de estreia.

Sobre o autor Gabriel Soldeira