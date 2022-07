Prey: Novo filme de Predador ganha novas imagens; veja

O novo filme da franquia O Predador, Prey, ganhou novas imagens destacando a protagonista e a criatura.

As fotos do longa-metragem divulgadas pela revista SFX detalham o novo visual do Predador. Ele aparece de costas, pronto para a caça (via ScreenRant).

No entanto, a maioria das imagens promocionais destacam a personagem Naru, vivida pela atriz Amber Midthunder. Ela vai protagonizar a nova parcela da saga de sobrevivência e terror.

Naru, uma indígena, está tentando descobrir com quem luta, e precisa sobreviver com seu povo antes que o Predador mate todos.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre Prey

“Situado na Nação Comanche há 300 anos, “Prey” é a história de uma jovem, Naru, uma guerreira feroz e altamente qualificada. Ela foi criada à sombra de alguns dos caçadores mais lendários que vagam pelas Grandes Planícies, então quando o perigo ameaça seu acampamento, ela decide proteger seu povo”, diz a sinopse.

“A presa que ela persegue, e finalmente confronta, acaba sendo um predador alienígena altamente evoluído com um arsenal tecnicamente avançado, resultando em um confronto cruel e aterrorizante entre os dois adversários”, continua a sinopse.

Dan Trachtenberg é o diretor e Patrick Aison serve como roteirista. Recentemente, o cineasta revelou que a franquia pode ganhar mais filmes.

Amber Midthunder, de Legion, vive Naru, a guerreira que tenta sobreviver no trailer. O elenco ainda conta com Dane DiLiegro e Dakota Beavers.

Prey, filme prelúdio de Predador, estreia em 5 de agosto no Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

