Primeiras imagens de Avatar 2 são bem reveladoras; veja

Avatar 2 (Avatar: The Way of Water), sequência do sucesso de 2009, está se preparando para chegar aos cinemas no fim deste ano.

Até poucos dias atrás não sabíamos muito sobre o novo longa de James Cameron, mas o evento CinemaCon 2022 abriu as portas para as primeiras novidades serem divulgadas.

Quem estava lá conseguiu ver com exclusividade uma cena de Avatar 2 e, agora, o portal T2BLive, trouxe ao mundo algumas das primeiras fotos oficiais do longa-metragem.

As imagens são reveladoras, mostrando detalhes dos Na’vi explorando a vida costeira e subaquática de Pandora, com novas criaturas visualmente incríveis, o que faz jus ao nome do novo filme.

Confira as imagens logo abaixo:

James Cameron faz grande promessa sobre Avatar 2

O diretor James Cameron prometeu, durante a Cinema Con2022, que Avatar 2 terá o “3D mais imersivo possível”.

Como seria de se esperar, Avatar 2 terá um grande foco em efeitos especiais, que podem deixar o público de queixo caído.

O diretor diz: “Estamos explorando os limites do cinema com um 3D com uma alta faixa dinâmica, uma alta taxa de quadros, uma resolução mais alta e um realismo muito maior nos efeitos especiais. Cada cena foi projetada para a maior tela, a mais alta resolução e o 3D mais imersivo possível. Queremos ultrapassar os limites do que o cinema pode fazer.”

“Acho que conseguimos. Espero que tenhamos conseguido. Espero que, quando o filme for lançado em dezembro, vocês concordem”, conclui Cameron.