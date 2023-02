Primeiras reações a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania são reveladas

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega aos cinemas em breve. Membros selecionados da mídia e convidados puderam conferir o novo filme da Marvel antecipadamente e comentaram nas redes sociais sobre ele.

As primeiras reações são, em sua maioria, positivas, com quase todos destacando a atuação de Jonathan Majors como Kang, o Conquistador. Confira, abaixo, algumas dessas reações a Homem-Formiga 3.

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania começa a Fase 5 do MCU com uma grande ajuda de Jonathan Majors como um vilão mortal e sério para a Saga Multiverso!”. apontou Aaron Perine, do ComicBook.

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, de Peyton Reed, é o melhor que o MCU entregou desde Vingadores: Ultimato. O filme é uma montanha-russa psicodélica através do reino quântico que entrega momentos de risos, lágrimas, ação e coração enquanto o filme aumenta as apostas”, disse o Geek Vibes Nation.

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é um começo sólido, mas excessivamente ambicioso para a próxima fase do MCU. Jonathan Majors é uma FORÇA absoluta como Kang e o NOVO REI do Multiverso. A batalha final é surpreendente, mas eu realmente senti falta do charme cômico por toda parte”, escreveu Daniel Baptista, do The Movie Podcast.

“Crítica de Quantumania: ASSUSTADOR E MUDA TUDO DE FORMA CHOCANTE! A Marvel está de volta com uma aventura divertida e SELVAGEM. Este não é apenas mais um filme de super-heróis, é um dos MELHORES filmes de ficção científica de todos os tempos! UAU… Um final adequado para sua jornada, ao mesmo tempo em que configura o que vem a seguir”, elogiou o Atom.

“Quantumania arrisca sua frivolidade a uma comédia dramática, que visualmente se assemelha a Pequenos Espiões”. Embora o filme não tenha o carisma dos anteriores, o conflito finalmente move a saga do Multiverso, destacando Jonathan Majors como um Kang temível”, apontou Gil Rivera, do Movie Network.

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, pode ter a maior abertura de bilheteria da trilogia. O longa abre a Fase 5 do MCU e tem tudo para ser o filme mais diferente da franquia. O trailer do longa mostra os heróis tentando desesperadamente manter o vilão Kang preso no Reino Quântico, em cenas que se parecem com um filme dos Vingadores.

Recentemente, o astro de Homem-Formiga, Paul Rudd, afirmou que Homem-Formiga 3 terá grandes participações especiais do MCU.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.