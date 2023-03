Primeiro encontro de Harry Potter e Draco tem um significado sombrio

Harry Potter conta com diversos detalhes e segredos, que acabaram sendo revelados anos depois do lançamento dos livros e dos filmes. Um desses diz respeito ao primeiro encontro de Harry Potter e Draco Malfoy, que esconde um sinistro segredo.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Mostramos abaixo por que o primeiro encontro de Harry Potter e Draco Malfoy é bastante sinistro; confira!

Draco achava que Harry Potter seria um bruxo das trevas

No livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry conheceu Draco no Beco Diagonal. Durante sua curta interação (na qual Draco não tinha ideia de quem Harry era), o herdeiro da família Malfoy ostentava seu sangue puro e zombava de Hagrid. Isso irritou Harry.

Mais tarde, quando Draco veio oferecer amizade ao famoso Harry Potter no Expresso de Hogwarts, ele foi recusado. Isso foi um choque e uma amarga decepção para Draco, já que ele esperava que o Menino que Sobreviveu fosse um bruxo das trevas.

O site Wizarding World revelou que, após a aparente destruição de Voldemort no começo de Harry Potter, várias teorias sobre o Menino que Sobreviveu começaram a circular até mesmo nos círculos dos Comensais da Morte.

Uma das teorias mais prevalentes era que Harry Potter havia derrotado Voldemort porque ele era um Mago das Trevas. Esta era precisamente a crença que a família Malfoy havia adotado, e eles aguardavam ansiosamente a ascensão do menino ao poder e o início da dominação do mundo bruxo sobre os trouxas.

Então, fazia sentido que Draco Malfoy oferecesse sua amizade a Harry Potter. Ele esperava garantir à sua família um lugar de poder ao lado do novo Lorde das Trevas e, acima de tudo, impressionar seu pai, Lucius Malfoy.

A rejeição de Harry foi terrível o suficiente, mas o fato de que ele já havia feito amizade com “mestiços” como Rubeus Hagrid e “traidores de sangue” como os Weasleys apenas jogou sal na ferida.

