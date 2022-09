Priscilla: Astro de Euphoria será Elvis Presley em filme de Sofia Coppola

Sofia Coppola já está de olho no seu próximo projeto, já que foi confirmada como diretora e roteirista no filme Priscilla, baseado no livro bestseller Elvis e Eu escrito por Priscilla Beaulieu Presley.

Os o elenco já conta com a atriz Cailee Spaeny, de Círculo de Fogo 2, e Jacob Elordi, de Euphoria, que interpretarão Priscilla e Elvis.

O enredo representará a relação de Elvis e Priscilla, que começou quando a mulher tinha apenas 14 anos e foi marcado por inúmeras traições de ambos os lados, além dos problemas do Rei do Rock bom bebida e drogas. O casamento acabou em divórcio em 1973.

Coppola já está de olho nesse filme como seu próximo projeto após On The Rocks, e começou a juntar as peças para a produção. Enquanto Spaeny já era a primeira escolha para interpretar Priscilla, o papel de Elvis deu mais trabalho com Elordi se destacando entre os outros candidatos.

Priscilla ainda não tem data de estreia.

