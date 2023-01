Procura-se Gonker é uma história real? A verdade por trás do filme da Netflix

Procura-se Gonker é o novo filme da Netflix perfeito para os amantes de pet. Mas essa é uma história real? Veremos isso adiante.

“Depois que um jovem (Johnny Berchtold) e seu amado cachorro são separados na Trilha dos Apalaches, ele e seu pai John (Rob Lowe) devem começar uma busca desesperada para encontrá-lo antes que seja tarde demais”, diz a sinopse do filme

Procura-se Gonker é baseado no livro Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home, de Pauls Toutonghi.

A direção é de Stephen Herek, de Billl & Ted: Uma Aventura Fantástica, 101 Dálmatas e Criaturas e muito mais. Nick Santora, de Família Soprano, assina o roteiro.

O elenco de Procura-se Gonker conta com Rob Lowe, Johnny Berchtold, Kimberly Williams-Paisley, Nick Peine e Savannah Bruffey.

Procura-se Gonker é uma história real

Sim. O filme da Netflix, Procura-se Gonker, é baseado no livro de não-ficção, Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home, de Pauls Toutonghi. O livro, por sua vez, é baseado em uma história real de uma família que perdeu seu cachorro, Gonker, em 1998, e lançou uma intensa busca para encontrá-lo.

Enquanto o enredo básico do filme espelha a história real, algumas mudanças foram feitas para o filme.

No longa-metragem, Fielding Marshall (interpretado por Johnny Berchtold) é um estudante universitário quando ele adota um retriever amarelo e o chama de Gonker, e ele faz isso para impressionar uma garota.

Na vida real, a história real de Fielding Marshall é muito mais trágica: ele adotou uma mistura de golden retriever depois que sua filha bebê morreu em uma cirurgia e a mãe do bebê o deixou, em 1991, de acordo com um relatório do New York Post.

O filme move a história para os tempos modernos, em vez dos anos 1990, e também acelera a linha do tempo de eventos da vida real.

Na vida real, Marshall passou anos com Gonker depois de adotá-lo, antes de fugir. Como você vê no filme, o verdadeiro Gonker tinha a doença de Addison, uma condição que significava que o cão precisava de injeções mensais de hormônios sintéticos para se manter vivo. Isso significava que quando ele fugiu um dia em outubro de 1998, na Trilha dos Apalaches, Marshall teve menos de um mês para encontrá-lo, a fim de encontrá-lo vivo.

É verdade que os verdadeiros pais de Marshall o ajudaram a procurar por todo o lado por seu cachorro, e essa busca foi acompanhada pela mídia local. No filme, no entanto, a busca explode nas mídias sociais e se torna um esforço mundial, com pessoas na Zâmbia se esforçando para ajudar. Este não era o caso na vida real – eram os anos 1990, e a história da fuga de Gonker não foi captada pelo noticiário nacional até que ele foi encontrado em 25 de outubro de 1998, depois de 15 dias longe de casa.

Procura-se Gonker está disponível na Netflix.

