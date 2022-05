Produtor comenta futuro de Johnny Depp em Piratas do Caribe

Em entrevista com o The Times, o produtor de Piratas do Caribe, Jerry Bruckheimer, comentou sobre o futuro de Johnny Depp como Capitão Jack Sparrow.

O produtor indicou que existe um clima de indecisão quanto ao destino do personagem. Ele, obviamente, não poderia confirmar que Johnny Depp estará de volta como Capitão Jack Sparrow, mas ao mesmo tempo não descartou completamente que o ator voltará ao papel.

“Ainda não temos nada planejado. O futuro ainda está para ser decidido”, disse Jerry Bruckheimer sobre o destino do Capitão Jack Sparrow.

Johnny Depp, no momento, está no meio de um julgamento por difamação contra a sua ex-esposa, Amber Heard.

A atriz acusou o astro de violência doméstica, mas ele nega as acusações, indicando que era ela a pessoa violenta no relacionamento e que essas acusações trouxeram um grande impacto em sua carreira.

A “base” do julgamento por difamação é um artigo que Amber Heard escreveu para o Washington Post em 2018.

Nesse artigo, a atriz escreveu sobre ter sido vítima de violência doméstica. Embora Johnny Depp não tenha sido mencionado, os seus advogados dizem que era óbvio que Amber Heard se referia ao período do seu casamento com ele, até por conta das acusações que já tinha feito em 2016.

O julgamento por difamação de Johnny Depp e Amber Heard continua. Outros detalhes devem ser revelados até que tenha uma conclusão.

Filmes de Piratas do Caribe podem ser assistidos pelo Disney+.