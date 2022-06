Produtor dá boa notícia sobre A Morte te Dá Parabéns 3

A franquia A Morte Te Dá Parabéns foi uma agradável surpresa para os fãs do gênero terror slasher, e um terceiro capítulo para estar se aproximando

O produtor Jason Blum confirmou em entrevista recente ao Screen Rant que está em contato com o cineasta Christopher Landon, que dirigiu e roteirizou os dois filmes já lançados.

Continua depois da publicidade

“Adivinha com quem eu almocei ontem? Sr. Christopher Landon. E adivinhe o que discutimos? A Morte Te Dá Parabéns 3. Discutimos isso. Não estou dizendo que estamos fazendo isso, mas discutimos. Estava muito no topo de nossas mentes. Não estou dizendo que estamos fazendo isso, mas não estou dizendo que não está fazendo isso.”, revela o produtor.

Apesar de todo o suspense, a conversa é animadora para os fãs que aguardam por um terceiro filme da franquia. No entanto, detalhes não foram divulgados.

Mais sobre A Morte Te Dá Parabéns

A Morte Te Dá Parabéns (Happy Death Day) é um famoso filme de terror/thriller lançado em 2017. A direção é de Christopher B. Landon, que também assina o roteiro ao lado de Scott Lobdell.

Sinopse: A estudante universitária Tree Gelbman maltrata as pessoas e não parece estar muito disposta a atender as ligações do pai no seu aniversário. No fim do mesmo dia, no entanto, ela é brutalmente assassinada por um mascarado. Acontece que ela sobrevive, ou melhor, acorda no mesmo e fatídico dia, em uma espécie de looping macabro que termina sempre com a morte da garota. Reviver este dia dá a Tree a chance de investigar quem é o seu assassino.

O elenco conta com nomes como Jessica Rothe, Isarl Broussard, Ruby Modine e Rachel Matthews.

O sucesso do longa slasher foi tanto que, em 2017, foi lançada a continuação A Morte Te Dá Parabéns 2 (Happy Death Day 2U).

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.