Produtor de Adão Negro compara personagem de The Rock ao Superman

A hierarquia de poder na DC está mudando. Essas palavras foram ditas por Dwayne Johnson, o The Rock, diversas vezes ao promover Adão Negro. Após o primeiro trailer, ficou claro o porquê disso.

Hiram Garcia, presidente de produção da Seven Bucks Productions, e produtor de Adão Negro, há muito tempo é fã dos personagens da DC Comics.

Quando a oportunidade de trazer o personagem para a tela grande se apresentou, ele e Johnson entraram em ação. Garcia falou sobre os poderes do antiherói, comparando-o ao Superman.

“A versão de tela grande dele é muito fiel aos quadrinhos”, disse Garcia. “Ele é muito, muito poderoso”

“Ele tem poderes do nível de Superman com certeza, com um aspecto mágico. Super velocidade, eletricidade, extremamente invulnerável, a coisa toda. Ele é a gama completa como você veria nos quadrinhos e ele é uma presença que, quando se trata do universo DC, ele chama a atenção de todos”, continuou o produtor.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

