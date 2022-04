Produtor de Avatar 2 faz grande revelação sobre continuações

Depois de muita espera, Avatar 2 finalmente está chegando. A continuação estreia ainda em 2022 e o produtor revelou algo importante sobre a premissa dessas sequências.

No CinemaCon, o produtor Jon Landau disse que cada filme de Avatar terá sua história própria, fechada em si própria.

Com isso, espera-se que não seja necessário assistir os filmes anteriores para cair de cabeça no 2, 3 ou 4.

O produtor, no entanto, deixou claro que os filmes de Avatar constroem uma saga maior, similarmente ao que a Marvel fez no MCU.

Avatar 2 é genial, promete atriz

A atriz Michelle Yeoh deu uma entrevista para a Entertainment Weekly em que indicou que Avatar 2 é uma sequência genial.

A estrela encheu o diretor James Cameron de elogios, exaltando a impressionante experiência que teve no set.

“Eu estou nas sequências de Avatar e não podemos falar muito disso. Mas, é James Cameron. Eu seria a senhora do chá para James Cameron.”

“Filmamos por algumas semanas. Fiquei muito impressionada com o trabalho que ele está fazendo e com a energia no set.”

“Ele é um gênio. Eu gostei muito da experiência e mal posso esperar para voltar em breve, eu espero.”

Além de Michelle Yeoh, outras novidades no elenco de Avatar 2 são Kate Winslet, de Titanic, e Vin Diesel, de Velozes e Furiosos.

Avatar 2 chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.