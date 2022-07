Produtor de Doutor Estranho 2 explica o que são incursões

Contém spoilers

O produtor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) falou sobre as Incursões e como elas afetam o MCU, além de como estão provocando uma “guerra no multiverso”, e desde que essa citação foi feita em Loki, as coisas estão se sincronizando ainda mais.

O Doutor Estranho do universo 616 ajudou a bagunçar o universo 838 e o seu próprio, o acerto de contas chegará em algum momento, as viagens e embates para salvar América Chavez e derrotar a Feiticeira Escarlate pode ter evitado uma catástrofe a curto prazo, mas há uma ameaça persistente de Incursão pairando sobre todo o Multiverso agora.

“Como nosso amigo Reed Richards nos diz, uma incursão ocorre quando um ser de um universo viaja para outro e deixa um rastro grande o suficiente”, disse Palmer à Marvel. “Você não pode ir para outro universo e começar a andar por aí e fazer grandes ondas. Se você fizer isso, vai bagunçar todo o equilíbrio do Multiverso, e pode destruir um ou ambos os universos inteiramente. A conexão mágica entre esses dois universos não deve ser mexidos.”

“Estranho foi para o Multiverso e o adulterou o máximo que você provavelmente poderia. Eu não acho que seja nenhuma surpresa pelas regras que Reed [Richards] estabeleceu que ele causou uma Incursão”, explicou o roteirista do filme, Michael Waldron antes.

As participações especiais em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura fornecem algumas respostas, mas somente nas próximas produções da Marvel Studios teremos as consequências desses encontros.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está disponível no Disney+.

