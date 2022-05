Produtor de Sexta-Feira 13 comenta chances de novo filme acontecer

Amanhã é sexta-feira 13, e os fãs da franquia de terror homônima já estão se preparando para maratonar os vários longas que foram lançados desde 1980 nos cinemas.

O projeto está no limbo já algum tempo desde que seu roteirista, Victor Miller, ganhou o caso após solicitar rescisão de direitos autorais para o roteiro do primeiro filme e, por isso, nenhum outro filme pôde ser feito nos últimos anos.

Os fãs se questionam, então, se há a possibilidade da franquia retornar em algum ponto, e o produtor do primeiro longa de Sexta-Feira 13, Sean S. Cunningham, deu a sua opinião otimista, mas não muito animadora, em entrevista recente à CNN:

“Acho que com certeza vai voltar. Mas eu não posso te dizer que vai voltar este ano ou no próximo. Jason vai voltar aos cinemas? Agora, a chance é de 50-50… Ambos os lados estão realmente enterrados em trincheiras. Eles não vão jogar granadas, mas não acho que alguém vá pedir um acordo de paz”, conta Cunningham.

A disputa de Sexta-Feira 13

Ainda que o roteirista tenha sido vitorioso, as batalhas legais continuam e Marc Toberoff, o advogado de direitos autorais que representa Miller, também falou com a CNN sobre o futuro de Sexta-Feira 13.

“Agora podemos licenciar um filme de remake, prequela ou mesmo sequência… Miles detém agora os direitos autorais de seu roteiro, incluindo direitos de sequência, mas Jason não pode ser retratado como mais velho do que no primeiro filme? Não faz sentido. Jason teve uma presença muito importante no filme de Miller. Na verdade, a Sra. Voorhees canalizou Jason. E, é claro, o primeiro estava todo preparado para sequências.”

Toberoff conta, ainda, que eles podem fazer uma série de televisão, ao estilo do que aconteceu com Twin Peaks e Bates Motel, sobre a comunidade de Crystal Lake e como Jason se tornou quem ele é.

Mas, por enquanto, não há nenhuma informação de projetos específicos em desenvolvimento para Sexta-Feira 13.