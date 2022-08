Produtora de Duna pode romper parceria com a Warner; entenda

A produtora de Duna, Legendary Pictures, pode estar rompendo sua parceria de longa data com a Warner Bros.

O momento é complicado para a Warner, visto que toda a reestruturação no estúdio está afetando relações com outras empresas, executivos, e até mesmo produtoras.

Continua depois da publicidade

A Legendary, responsável por produzir diversos filmes como a trilogia Cavaleiro das Trevas, Godzilla vs Kong, A Origem, estuda deixar a parceria com o estúdio para trás (via Collider).

Duna: Parte 2 pode ser o último grande projeto da produtora para a Warner, que vem olhando os estúdios concorrentes. A Paramount e Sony lideram as conversas para uma parceria com a Legendary.

Em 2021, a estratégia da WarnerMedia em lançar filmes na HBO Max e nos cinemas simultaneamente, rendeu críticas. O estúdio não notificou as produtoras, o que causou muita confusão.

Além disso, a nova gestão vem quebrando alguns acordos, incluindo o da Bad Robot, produtora de J. J. Abrams, que conta com vários projetos no papel há anos.

Sequência em desenvolvimento

O elenco de Duna: Parte 2 contará com os retornos de Timothée Chalamet, Zendaya e Josh Brolin, entre outros atores.

Outras novidades no elenco são Florence Pugh, de Viúva Negra, e Austin Butler, que interpreta Elvis Presley em Elvis.

Duna: Parte 2 será dirigido e co-escrito por Denis Villeneuve, que também trabalhou no primeiro Duna.

O lançamento de Duna: Parte 2 está marcado para 17 de novembro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.