Produtores de Jurassic World fizeram pedido muito insensível à atriz

Lançado em junho deste ano, Jurassic World: Domínio foi um sucesso de bilheteria mas um fracasso no gosto do público. A imagem da produção foi ainda mais manchada com o relato da atriz Bryce Dallas Howard sobre ter recebido pedidos para perder peso antes das filmagens.

Dallas interpreta Claire, uma personagem importante desde o primeiro Jurassic World de 2015. A personagem se desenvolveu de forma interessante, passando de gerente de operações do parque para uma defensora ferrenha dos dinossauros no decorrer da franquia.

Em Jurassic World: Domínio vemos Claire e Owen (Chris Pratt) como um casal e estão cuidando da clone Maisie. Quando a garota e um bebê velociraptor são sequestrados, o casal parte em uma aventura global para resgatá-los

Pediram para Bryce perder peso antes de gravar Jurassic World 3

Em uma entrevista recente ao veículo Metro, Howard revelou que pediram para ela perder peso para interpretar Claire em Jurassic World: Domínio.

A atriz explicou de o diretor do filme, Colin Trevorrow, à protegeu dos pedidos, expressando com firmeza que o filme tinha várias mulheres com vários tipos de corpo, e que isso é um reflexo do mundo real. O que acabou permitindo que a atriz não precisasse de dieta para retornar à franquia.

“Como eu digo isso… pediram para eu não usar meu corpo natural no cinema. No terceiro filme, na verdade foi porque tinham tantas mulheres no elenco, foi algo que Colin foi incisivo em termos de me proteger… Porque a conversa surgia de novo, ‘Nós precisamos pedir para Bryce perder peso.'”

A atriz falou mais sobre a defesa do diretor e sobre as vantagens de ter permissão para atuar com seu corpo natural no filme.

“[Colin] ficou tipo, ‘Tem muitos tipos diferentes de mulheres nesse planeta, e tem vários tipos diferentes de mulheres em nosso filme’. Eu pude fazer tantas cenas de ação que não seriam possível se eu estivesse em uma dieta.[…] Eu estou realmente animada com toda a ação que pude fazer, e pude fazer com meu próprio corpo, que estava com seu máximo de força, e eu espero que isso seja uma outra indicação do que é possível.”

A atriz também já havia falado sobre a diferença de salario entre ela e Chris Pratt na franquia Jurassic World, mesmo seus personagens sendo coprotagonistas igualmente importantes para a trama. Howard também disse que não foi a primeira vez que pediram para ela emagrecer para um papel. Os relatos da atriz escancaram o machismo presente na indústria cinematográfica hollywoodiana.

Apesar de tudo isso, Dallas parece ter gostado de fazer parte da franquia, e já expressou tristeza em ter que dizer adeus à personagem Claire, que não deve participar de próximos projetos ligados à Jurassic Park.

Jurassic World: Domínio está disponível em plataformas de aluguel digital.

Sobre o autor Gabriel Soldeira