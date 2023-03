Qual o futuro de Luther após O Cair da Noite?

Luther: O Cair da Noite funciona como uma sequência direta à 5ª temporada de Luther, que foi ao ar em 2019, pela BBC. O desfecho do longa, definitivamente, deixa espaço para mais aventuras de John Luther na Netflix. Por isso, os fãs do filme de investigação querem saber: o filme terá uma continuação?

“Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante policial John Luther foge da prisão em busca de um serial killer”, diz a sinopse oficial de Luther: O Cair da Noite, na Netflix.

Junto com Idris Elba (Esquadrão Suicida) no papel principal, o elenco de Luther: O Cair da Noite conta com Cynthia Erivo (Harriet), Andy Serkis (O Senhor dos Anéis), Dermot Crowley (O Milagre) e Hattie Morahan (A Bússola de Ouro) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a potencial continuação de Luther: O Cair da Noite na Netflix; confira!

Luther: O Cair da Noite terá continuação na Netflix?

Pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem a BBC confirmaram a produção de uma continuação para Luther: O Cair da Noite.

No final do filme, o detetive John Luther consegue pôr fim às terríveis ambições do serial killer interpretado por Andy Serkis.

A partir daí, ele é recrutado por um homem misterioso para, provavelmente, trabalhar no serviço secreto. Ou seja: a conclusão do filme sugere a produção de uma sequência.

Neil Cross, o criador da série Luther e do filme da Netflix, em um papo recente com a imprensa, também disse estar “animado” com a possibilidade de mais uma continuação.

“Nós aceitaríamos na hora!”, respondeu o produtor, após ser questionado se gostaria de continuar a história de Luther na Netflix. “Nós, deliberadamente, deixamos a porta aberta. É um verdadeiro convite”, concluiu o cineasta.

De acordo com Neil Cross, a continuação de Luther, caso seja confirmada, deve ser um filme, e não mais uma série.

“É no cinema que ele vive agora”, afirmou o produtor.

Jamie Payne, o diretor do filme, e também da 5ª temporada de Luther, concorda. Para ele, faz todo o sentido continuar a história de Luther nos cinemas.

“Acho que essa é uma ótima resposta. Ele vive nos cinemas agora. E é apenas o começo! O Cair da Noite é somente um capítulo. Adoraríamos continuar essa história”, completou o diretor.

Idris Elba, o intérprete de John Luther, também está pronto para uma possível continuação da trama. O ator, inclusive, disse que a franquia pode até mesmo continuar sem ele – quando ele ficar ‘velho demais’ para interpretar o detetive.

“Gostaria de continuar a história! E talvez depois, mais para frente, quando eu estiver velho demais, outro alguém pode entrar em ação para assumir o papel”, disse o astro.

Você já pode assistir Luther: O Cair da Noite na Netflix.

