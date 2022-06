Quando Lightyear estreia no Disney+?

Ambientado no universo de Toy Story, Lightyear já faz sucesso nos cinemas do mundo inteiro. O longa traz Chris Evans – o Capitão América do MCU – como a voz do protagonista. Como é de praxe, após as exibições nas telonas, o filme da Pixar será disponibilizado no Disney+. Mas afinal: quando o hit estreia na plataforma?

“Lightyear acompanha o lendário patrulheiro espacial após ser abandonado em um planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de sua comandante e sua equipe”, afirma a sinopse oficial do novo longa.

Continua depois da publicidade

Além de Chris Evans como a voz do protagonista, o elenco de Lightyear conta também com Keke Palmer (Scream Queens), Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Bill Hader (Barry), James Brolin (Westworld) e Uzo Aduba (Orange is the New Black).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a estreia de Lightyear no Disney+; confira.

Conheça a data de estreia de Lightyear no Disney+

Lightyear estreou nos cinemas brasileiros em 16 de junho de 2022. Nos Estados Unidos, o longa chegou um dia depois, em 17 de junho.

Só nas “prévias de quinta-feira”, o longa garantiu uma bilheteria acima de 5 milhões de dólares. Ou seja: até o final de suas exibições originais, o filme tem tudo para faturar valores impressionantes.

Além disso, Lightyear conquistou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme ganhou 79% de aprovação.

“Lightyear se contenta em ser uma história de origem bastante convencional, ao invés de alcançar as estrelas. Mas esta aventura maravilhosamente animada cumpre habilmente sua missão”, afirma o consenso do site.

Vale lembrar que Lightyear, ambientado no universo de Toy Story, é um filme da Pixar. Ou seja: o longa também é um projeto da Disney.

Assim como os filmes da Marvel e Star Wars, Lightyear chegará à plataforma Disney+ após alguns meses de exibições nos cinemas.

Dessa forma, os assinantes querem saber: quando o novo longa estreia no streaming?

Até o momento, o Disney+ não revelou a data de estreia de Lightyear na plataforma. Porém, podemos fazer uma previsão com base nos lançamentos dos filmes do MCU.

Eternos estreou no Disney+ 70 dias após seu lançamento nos cinemas. Viúva Negra, por sua vez, chegou ao streaming 90 dias depois de sua estreia original.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o projeto mais recente do MCU, será disponibilizado no Disney+ em 22 de junho. Ou seja: o longa chega à plataforma 48 dias após o lançamento original.

Sendo assim, caso o Disney+ decida adotar o mesmo modelo para Lightyear, o longa deve estrear na plataforma entre 4 de agosto de 17 de setembro.

Fique de olho no Observatório do Cinema para descobrir a data de estreia de Lightyear no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma. Enquanto isso, o longa continua em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.