Quando Thor 4 será lançado no Disney+?

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está, finalmente, chegando nos cinemas. Com isso, também surge a curiosidade de quando chegará no catálogo do Disney+.

Por enquanto, o Disney+ ainda não anunciou nada oficialmente. No entanto, é possível especular um pouco sobre isso.

Grandes lançamentos dos cinemas geralmente levam 45 ou 48 dias para serem adicionados no Disney+. É o período de exclusividade da exibição no cinema.

Com base nisso, Thor: Amor e Trovão (Thor 4) pode chegar no Disney+ entre 22 e 24 de agosto. Essa é a previsão que pode ser feita no momento.

Seria uma grande surpresa se algo diferente disso acontecesse. No entanto, como mencionado anteriormente, o Disney+ ainda não oficializou nada, então teremos que aguardar um pouco.

Filme novo de Thor

Em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), uma nova ameaça interrompe a aposentadoria temporária de Thor, interpretado por Chris Hemsworth.

Dessa vez, o poderoso super-herói conta com a ajuda de Jane Foster, que se torna a Poderosa Thor. A personagem volta a ser interpretada por Natalie Portman.

A direção de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é de Taika Waititi, que também trabalhou em Thor: Ragnarok, grande sucesso de 2017.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está agora em cartaz nos cinemas.

