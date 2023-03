Quantas pessoas John Wick matou ao longo dos 4 filmes

Em cartaz nos cinemas brasileiros, John Wick 4: Baba Yaga traz o protagonista de Keanu Reeves em mais uma matança desenfreada – uma das mais eletrizantes e violentas da saga. Por isso, muitos fãs da franquia se perguntam: no decorrer dos 4 filmes, quantas pessoas John Wick já matou?

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula ao mundo todo, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4: Baba Yaga.

Além de Keanu Reeves (Matrix) no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Confira abaixo quantas pessoas John Wick matou nos 4 filmes da saga – e veja também qual deles é o mais violento! (via ScreenRant)

John Wick matou centenas de pessoas na franquia

Com quase 3 horas de duração, John Wick 4: Baba Yaga é também o filme mais violento da franquia.

De acordo com o site ScreenRant, o protagonista de Keanu Reeves mata 140 pessoas em Baba Yaga, quebrando todos os recordes dos filmes anteriores.

O número fica ainda mais impressionante se comparado ao número total de vítimas de John Wick em todo o decorrer da saga.

Nos três filmes anteriores, John Wick havia matado exatamente 299 pessoas – cerca de 100 por filme, e uma morte a cada minuto.

Em Baba Yaga, as mortes dos inimigos de John Wick acontecem de maneira tão rápida, que fica até difícil contar o número exato.

O novo filme também introduz personagens como Caine, Akira, Koji e o Rastreador, todos eles com alto número de assassinatos individuais.

Baba Yaga também se parece mais com um videogame do que os filmes anteriores. Por isso, em algumas das cenas mais eletrizantes do longa, John Wick mata dezenas de inimigos.

As sequências mais “matadoras” de John Wick 4 acontecem quando o personagem de John Wick enfrenta o Ancião da Alta Cúpula, durante o ataque à boate de Berlim, no Continental de Osaka e no caminho do protagonista à Catedral do Sagrado Coração, em Paris.

Antes de Baba Yaga, John Wick 2 era o filme mais violento da franquia. Nele, John Wick mata 128 inimigos. No primeiro filme, ele assassina 77 pessoas, em Parabellum, é responsável por 94 mortes.

O segundo filme ainda mantém o recorde de mais mortes por minuto. Em John Wick 2, o protagonista mata 1 pessoa a cada 57 segundos. Como Baba Yaga é um filme bem maior, o número de mortes por minuto acaba sendo reduzido.

Você já pode conferir John Wick 4: Baba Yaga nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.