Quarteto Fantástico: Diretor de WandaVision vai dirigir o reboot

O diretor da série WandaVision, Matt Shakman, foi confirmado para dirigir o reboot de Quarteto Fantástico.

Durante apresentação na D23, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, finalmente confirmou Shakman na direção (via ComicBook).

Ele substitui Jon Watts, o diretor da última trilogia do Homem-Aranha, que havia deixado o projeto ainda em abril deste ano.

No entanto, Feige jogou um balde de água fria nos fãs, revelando que não iria ter mais novidades de Quarteto Fantástico no momento.

Os fãs esperavam que o elenco fosse anunciado, mas Feige apenas confirmou o diretor e não deu outros detalhes do reboot.

Nova versão da amada equipe

Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Matt Shakman é o diretor do filme.

O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em 7 de novembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.