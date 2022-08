Quarteto Fantástico? Henry Cavill negocia para se juntar ao MCU, diz site

O ator Henry Cavill, intérprete do Superman na DC, pode estar se juntando ao MCU para estrelar Quarteto Fantástico.

Segundo o site Giant Freakin Robot, Cavill estaria sendo cotado para interpretar o Senhor Fantástico no novo filme da Marvel.

O papel que foi de John Krasinski em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), agora pode cair em outras mãos.

Ainda de acordo com a fonte, não está claro se o ator deve continuar como Superman no DCEU, e se seu papel na Marvel será mesmo o de Senhor Fantástico.

O reboot está ainda em desenvolvimento, e será o filme responsável por abrir a Fase 6 do MCU.

Nova versão da amada equipe

Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em 7 de novembro de 2024.

