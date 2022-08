Quarteto Fantástico nem estreou no MCU e já comete um erro gigantesco

O Quarteto Fantástico finalmente vai integrar o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) em 8 de novembro de 2024. Mas muito antes de estrear, um grande erro está sendo cometido acerca da equipe.

O Quarteto Fantástico, infelizmente, nunca teve uma adaptação cinematográfica verdadeiramente autêntica, mas espera-se que a próxima iteração do MCU finalmente faça justiça ao grupo.

Continua depois da publicidade

Embora a Marvel Studios geralmente respeite o material de origem dos super-heróis que adapta, as últimas notícias sobre o filme do Quarteto Fantástico do MCU são um desenvolvimento preocupante para um filme altamente aguardado.

A história do Quarteto Fantástico nos cinemas consiste em um filme inédito de 1994 e mais três lançados pela 20th Century Fox.

Todos os quatro filmes foram mal recebidos, tornando a próxima versão do MCU potencialmente a primeira adaptação de qualidade do Quarteto Fantástico.

Situação preocupante do Quarteto Fantástico

Em uma entrevista sobre os próximos filmes e séries da Marvel Studios, Kevin Feige deu a entender que o Quarteto Fantástico do MCU pulará a história de origem, devido à familiaridade do público em geral com ela.

Feige pode estar certo de que a história de origem do Quarteto Fantástico é bem conhecida neste momento, mas ignorá-la da maneira que os filmes recentes do Homem-Aranha e do Batman pularam as origens de seus respectivos heróis seria um erro.

Vimos inúmeras histórias de origem bem recebidas do Homem-Aranha e do Batman no cinema, então as adaptações mais recentes dos heróis que as ignoram são compreensíveis.

O Quarteto Fantástico, no entanto, ainda não teve um filme realmente bom, então a melhor jogada para o MCU é começar de novo e desconsiderar as adaptações anteriores para que eles possam finalmente fazer um filme do grupo que seja digno aos quadrinhos.

Quarteto Fantástico estreia em 8 de novembro de 2024 nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.