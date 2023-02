Quarteto Fantástico no MCU promete ser tão importante quanto Vingadores

Em um papo recente com a imprensa, Kevin Feige – o chefão do MCU – afirmou que a introdução do Quarteto Fantástico será “crucial” para os próximos filmes da Marvel. Na verdade, a chegada da “primeira família” das HQs promete ser tão importante quanto a formação dos Vingadores.

Atualmente, o MCU está em sua 5ª Fase, que engloba todos os filmes (e séries) que serão lançados do início de 2023 até o primeiro semestre de 2024.

Entre esses aguardados lançamentos, destacam-se os filmes Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (que já está em cartaz), Capitão América: Nova Ordem Mundial e Blade, além das séries Agatha: Coven do Caos e Invasão Secreta.

O filme do Quarteto Fantástico, por sua vez, deve demorar a estrear. Enquanto isso, veja abaixo o que explica a grande importância da equipe no MCU.

Quarteto Fantástico será “um novo pilar” do MCU

Em uma entrevista recente ao site EW, Kevin Feige revelou algumas informações importantes sobre o futuro do MCU.

Perguntado sobre a introdução do Quarteto Fantástico, o produtor afirmou que a equipe de heróis será “um dos pilares” das próximas fases do Universo Cinemático da Marvel.

“O Quarteto Fantástico é a base para tudo o que veio depois nos quadrinhos. Certamente, já existiram algumas versões da equipe nas telas, mas nunca habitando a narrativa do MCU. E isso é realmente emocionante para nós. O público saberá mais em breve. Planejamos que isso (a introdução do Quarteto) seja um grande pilar do MCU daqui para frente, do jeito que eles têm sido nos quadrinhos por 50 ou 60 anos”, comentou Feige.

A declaração dá a entender que o MCU finalmente fará jus à importância do Quarteto Fantástico nas HQs da Marvel – após 3 filmes (duramente criticados) que foram lançados pela Fox entre 2005 e 2015.

No MCU, a Saga do Infinito focou bem mais nos Vingadores, culminando nos filmes Guerra Infinita e Ultimato.

A Saga do Multiverso também chegará ao fim com mais dois filmes dos Vingadores, mas sem crossover. Com isso, a declaração de Kevin Feige revela que, ao invés de “substituir” os Vingadores, o Quarteto Fantástico servirá para tirar parte da responsabilidade do MCU dos ombros dos heróis.

A introdução do Quarteto Fantástico no MCU – que acontecerá por meio de um filme solo com previsão de estreia para 2025 – também poderá trazer consigo alguns dos mais icônicos vilões da Marvel, como Galactus e Dr. Destino.

Vale lembrar que, a partir do Multiverso, o MCU já introduziu o conceito de “Quarteto Fantástico” na Marvel. Afinal, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, uma variante de Reed Richards (interpretada por John Krasinski) é apresentada como “o homem mais inteligente vivo”, um integrante dos Illuminati.

O filme do Quarteto Fantástico tem previsão de estreia para 14 de fevereiro de 2025. Enquanto o filme não chega aos cinemas, você pode conferir todos os projetos do MCU no Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.