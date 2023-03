Quarteto Fantástico “provavelmente” não está em Vingadores 5, diz roteirista

O reboot de Quarteto Fantástico é um dos filmes mais aguardados do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e virá logo antes de Vingadores: Dinastia Kang (Vingadores 5). No entanto, a primeira família da Marvel não deve aparecer no filme da equipe.

Falando ao io9, Jeff Loveness, roteirista de Vingadores: Dinastia Kang, mencionou que “provavelmente nem usará” o Quarteto Fantástico no filme.

“Sim, é definitivamente uma coisa complicada. Mas, assim como quando assumi esse trabalho do Homem-Formiga, eu realmente não posso me concentrar nessas coisas externas. Eu só tenho que criar o esqueleto de uma boa história, esperançosamente, e encontrar os personagens que eu quero contar. E então se torna um jogo de pingue-pongue com as outras pessoas. Como quem vem e faz Quarteto Fantástico ou Blade ou – eu provavelmente nem vou usar esses personagens, você sabe – mas tudo se conecta”, disse Loveness.

A atualização do roteirista é surpreendente, tendo em vista que Kang originalmente era um vilão do Quarteto Fantástico, sendo descendente direto de Reed Richards. Mas vamos ver como tudo ficará no futuro do MCU.

Enquanto isso, o filme segue buscando sua Sue Storm e, aparentemente, querem alguém parecida com Dakota Johnson.

Jonathan Majors como Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Nova versão da amada equipe

A versão do MCU de Quarteto Fantástico segue em desenvolvimento lento. Em setembro do ano passado, o filme contratou seus roteiristas, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Os escritores não são nomes conhecidos na indústria do cinema, e estiveram em alguns projetos em comum. Um deles é o filme Bert and Arnie’s Guide to Friendship.

A direção ficará a cargo de Matt Shakman. Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Por enquanto não há nenhum nome atrelado ao elenco do filme. O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico, líder do Quarteto, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em fevereiro de 2025.

