Quarteto Fantástico: Reboot define roteiristas; saiba mais

O reboot de Quarteto Fantástico, que será lançado pela Marvel Studios, finalmente definiu seus roteiristas.

Segundo o Deadline, Jeff Kaplan e Ian Springer foram contratados para escreverem a história de uma das mais amadas equipes da editora.

Além da presença do diretor Matt Shakman, ele e os roteiristas devem alinhar suas ideias antes da escrita do roteiro para o longa-metragem.

Os escritores não são nomes conhecidos na indústria do cinema, e estiveram em alguns projetos em comum. Um deles é o filme Bert and Arnie’s Guide to Friendship.

Até o momento, não há maiores detalhes sobre o projeto da Marvel Studios, que verá uma nova versão do Quarteto Fantástico.

Nova versão da amada equipe

Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Matt Shakman é o diretor do filme.

O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em 7 de novembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.