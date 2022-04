Que horas sai 365 Dias: Hoje, a sequência de 365 DNI, na Netflix?

A Netflix lança nesta quarta-feira (27) a aguardada sequência de 365 DNI (ou 365 Dias), intitulada 365 Dias: Hoje.

Lançado em 2020, 365 DNI se tornou um dos filmes mais populares da Netflix, e inaugurou a “era das produções eróticas” na plataforma. Polêmico e extremamente quente, o filme não demorou a garantir uma sequência – que tem tudo para repetir o sucesso da trama original.

Como o título é original da plataforma, os assinantes podem esperar o lançamento de 365 Dias: Hoje na madrugada do dia 26 para o dia 27, mais precisamente às 4h da manhã.

A trama de 365 Dias: Hoje

A trama de 365 Dias: Hoje é ambientada logo após o final do primeiro filme – que termina com um desenvolvimento bombástico para a protagonista Laura.

Depois de sobreviver ao ataque, Laura luta para iniciar uma nova vida com Massimo. O mafioso descobre a gravidez da amada, e os dois não demoram a trocar as alianças.

O principal obstáculo para o casal é Marcelo ‘Nacho’ Matos, um gangster rival que sequestra Laura para se vingar de Massimo.

Como no primeiro filme, Laura acaba se apaixonando por Nacho – e a partir daí, 365 Dias: Hoje aborda um perigoso triângulo amoroso entre a protagonista, Massimo e Nacho.

“Laura e Massimo estão de volta, numa história mais quente do que nunca. Mas agora, as conexões da família de Massimo complicam a vida do casal, que ainda precisa lidar com um homem misterioso que entra na vida de Laura decidido a conquistar seu coração e confiança a qualquer custo”, afirma a sinopse oficial do longa.

O trailer:

365 Dias: Hoje está disponível em 27 de abril na Netflix.