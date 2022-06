Que horas sai Doutor Estranho 2 no Disney+?

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está chegando ao catálogo do Disney+.

Por aqui, o lançamento no serviço de streaming acontece por volta das 4 horas da manhã do dia 22 de junho, no horário de Brasília.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) teve um sucesso considerável no cinema, então o seu lançamento no Disney+ é bastante aguardado.

Quanto à recepção, o longa-metragem dividiu opiniões entre fãs e críticos de cinema. A direção de Sam Raimi recebeu elogios, mas o roteiro acabou sendo bastante criticado.

Além disso, muitos observaram que havia potencial para muito mais com o enredo do multiverso no longa-metragem.

Filme teve sucesso em bilheteria

De qualquer forma, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) ainda conseguiu um bom lucro no cinema, arrecadando mais de US$ 950 milhões ao redor do mundo.

A história coloca o Doutor Estranho contra a Feiticeira Escarlate, que ainda está muito abalada com a perda dos seus filhos.

Como mencionado anteriormente, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega ao catálogo do Disney+ neste dia 22 de junho.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.