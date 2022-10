Quem é a mãe de Hester em A Escola do Bem e do Mal

Alerta de spoilers

A ascendência de muitos dos alunos que frequentam A Escola do Bem e do Mal remete aos contos de fadas clássicos, mas a filiação de Hester, é mais ambígua no filme da Netflix.

Quando Sophie entra pela primeira vez na Escola do Mal, muitos de seus colegas anunciam orgulhosamente quem são seus pais, o que reforça ainda mais o quão deslocada Sophie está na escola.

No entanto, o mais próximo que o público chega de saber quem é a mãe de Hester é quando Sophie insulta uma foto chamando de “velha bruxa”, que é então revelada como a mãe de Hester.

Enquanto o público pode deduzir a identidade da mãe de Hester a partir da seleção de diferentes contos de fadas, o filme jamais deixa explícito quem ela é de verdade.

A ambiguidade em torno da identidade da mãe de Hester (Freya Theodora Parks) difere dos livros, onde ela vem diretamente de um conto de fadas.

A verdadeira identidade da mãe de Hester

Nos livros, a mãe de Hester é revelada como a bruxa do clássico conto de fadas João e Maria.

No filme, o papel principal de Hester é como a principal adversária de Sophie na Escola do Mal, mas a mãe de Hester sendo a bruxa de João e Maria adiciona uma camada de profundidade à personagem.

Nos livros de A Escola do Bem e do Mal, a mãe de Hester é mais comumente chamada de a bruxa do doce – algo que também poderia ser referenciado na trama de uma possível continuação do filme. O nome real dela, contudo, é Gertrude.

Gertrude passou muitos anos atraindo e comendo crianças. Ela morreu quando Hester ainda era bebê, mas ela acaba sendo revivida – mas não traremos mais spoilers.

A Escola do Bem e do Mal está disponível na Netflix.

