Quem é Besouro Azul? Explicamos a origem e os poderes do herói da DC

Besouro Azul é o novo filme da DC, que chega aos cinemas em 2023. Com o lançamento do trailer do longa-metragem, muitos podem estar se perguntando: quem exatamente é ele? É isso que veremos agora.

As origens de Jaime Reyes na DC Comics são bastante simples. Reyes era um menino que vivia em El Paso, Texas, com sua mãe, pai e irmã mais nova.

Em uma história envolvendo o Besouro Azul anterior, Shazam, Maxwell Lord e o Espectro, o covil de Shazam foi destruído, o que levou o escaravelho extraterrestre do Besouro Azul cair em El Paso.

O escaravelho foi então encontrado por Jaime a caminho de casa da escola um dia, e a curiosidade do adolescente fez ele levá-lo para casa.

Naquela noite, o Escaravelho se reanimou e se fixou na base da espinha de Jaime.

Depois de uma aventura com Booster Gold, Reyes voltou para casa e explicou toda a situação para sua família e amigos, contando-lhes sobre os poderes do Besouro Azul. Jaime começou a atuar como o super-herói titular, eventualmente se unindo com os Jovens Titãs e a Liga da Justiça.

O Besouro Azul

Os poderes do Besouro Azul de Jaime Reyes

Enquanto o próprio Jaime é um humano normal, o Escaravelho é o que lhe dá os poderes do Besouro Azul. O Escaravelho fornece a Jaime um exoesqueleto incrivelmente durável e tem uma relação simbiótica com ele.

Jaime pode controlar principalmente os poderes do Besouro Azul, mas o Escaravelho pode substituir Jaime e agir por conta própria, se necessário. Fora dos poderes sobre-humanos regulares que a maioria dos super-heróis exibe, como velocidade, agilidade, força e voo, o Escaravelho oferece uma gama mais ampla de outros poderes e habilidades.

O traje concede a Jaime maior cura, absorção de energia e proteção contra ambientes potencialmente perigosos. O traje também pode criar várias armas, como lâminas, escudos e canhões de plasma. Algumas outras habilidades incluem pirocinese, manipulação de som, criação de scanner e drone, e mecanocinese – o poder de controlar a tecnologia.

Xolo Maridueña interpreta Jaime Reyes/Besouro Azul. O filme contará também com a brasileira Bruna Marquezine, além de, George Lopez, Adriana Barraza, e Susan Sarandon, e será dirigido por Manuel Soto.

O mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, do remake de Scarface, escreveu o roteiro do filme. A direção é de Angel Manuel Soto.

Besouro Azul tem estreia marcada para 17 de agosto deste ano.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.