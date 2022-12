Quem ganharia: O Troll da Montanha ou Godzilla?

O épico Troll da Montanha se tornou um inusitado sucesso na Netflix, conquistando fãs no mundo todo com sua trama heroica e cheia de reviravoltas. Dada a enorme estatura do protagonista titular, muitos fãs querem saber: em uma briga, será que o Troll derrotaria o Godzilla?

“Uma explosão nas montanhas desperta um troll enfurecido. Para lidar com a onda de destruição e caos, as autoridades convocam uma destemida paleontologista”, afirma a sinopse oficial de O Troll da Montanha.

Este filme norueguês de ação e fantasia, com Ine Marie Wilmann (War Sailor) no elenco, tem direção de Roar Uthaug (Tomb Raider: A Origem).

Revelamos abaixo quem ganharia em uma batalha: Troll ou Godzilla. Veja se você concorda! (via Looper).

Como o Troll da Montanha poderia vencer a batalha?

Com quase 50 metros de altura, o Troll da Montanha tem como principal “objetivo” destruir seus arredores e comer pessoas – graças à sua habilidade de farejar sangue humano.

Em uma batalha contra o Godzilla, o Troll contaria com sua estatura intimidante e alto nível de força física, além do fato de ser constituído do que parece rocha sólida.

A agilidade humanoide do monstro também representaria uma vantagem contra o Godzilla. Além disso, o Troll é bem mais inteligente que o Kaiju.

Em outras palavras, durante uma batalha contra o Godzilla, o Troll da Montanha utilizaria uma técnica semelhante à do King Kong.

Godzilla também pode vencer a luta

O Godzilla é, sem sombra de dúvida, um dos monstros mais icônicos e poderosos da história do cinema.

O personagem é, virtualmente, indestrutível. No filme O Retorno de Godzilla, por exemplo, o Kaiju consegue sobreviver mesmo após ser jogado em um vulcão ativo.

Em sua prolífica filmografia, o Godzilla só encontra rivais à altura nas figuras do King Kong, Rei Ghidorah e Mechagodzilla.

Além disso, vale lembrar que o Godzilla tem a habilidade de desferir raios e energia em um jato de fogo extremamente destrutivo.

Godzilla venceria em uma batalha contra o Troll da Montanha

Finalmente, chegamos à pergunta que não quer calar: quem seria o vencedor do confronto Troll da Montanha vs. Godzilla?

Segundo a análise do site Looper, o Godzilla é o claro vencedor da batalha. O Troll da Netflix pode até ser grande, mas não conseguiria enfrentar o Kaiju em uma luta direta.

Os filmes de Godzilla já provaram que o Kaiju é capaz de destruir formação de rocha sólida, e por isso, derrotar o Troll da Montanha não seria um problema.

Finalmente, só os jatos de energia atômica desferidos pelo Kaiju já seriam capazes de colocar o monstro norueguês para dormir.

Você pode conferir a trama completa de O Troll da Montanha na Netflix.

