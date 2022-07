Quem será o diretor de Guerras Secretas? Chefe da Marvel responde

Após anunciar o quinto e sexto filme dos Vingadores, o chefe da Marvel responde quem será o diretor de Guerras Secretas.

Pegando muitos fãs de surpresa na San Diego Comic-Con, Kevin Feige revelou Vingadores: Dinastia Kang (Avengers: The Kang Dinasty) e Vingadores: Guerras Secretas (Avengers: Secret Wars).

Continua depois da publicidade

No entanto, apesar dos novos filmes, um diretor não foi anunciado. O chefe do estúdio acabou abordando a questão, que envolveu Joe e Anthony Russo (via The Direct).

“Nós não temos um diretor para Guerras Secretas e você verá alguns dos anúncios de outros diretores em algum momento”, falou Feige. “Mas não, eles [os irmãos Russo] não estão mentindo para você. Eles estão dizendo a verdade. Estão muito ocupados administrando seu império AGBO e o mundo é melhor por isso.”

Guerras Secretas foi assunto dos diretores de Vingadores: Ultimato, que revelaram que gostariam de poder dirigir um filme sobre.

Mais sobre Vingadores: Ultimato

Vingadores: Ultimato é um filme de super-heróis de 2019 baseado na equipe de super-heróis da Marvel Comics, os Vingadores. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência direta de Vingadores: Guerra Infinita (2018) e parte do MCU.

Dirigido por Anthony e Joe Russo e escrito por Christopher Markus e Stephen McFeely, o filme apresenta um elenco que inclui Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow e Josh Brolin.

No filme, os membros sobreviventes dos Vingadores e seus aliados tentam reverter a destruição causada por Thanos em Vingadores: Guerra Infinita.

Os filmes dos Vingadores podem ser assistidos agora no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.