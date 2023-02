Quem viu Homem-Formiga 3 disse: Kang é ameaça maior que Thanos

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania inaugura, oficialmente, a Fase 5 do MCU nos cinemas. O filme ainda não estreou, mas alguns jornalistas já tiveram a oportunidade de conferir a trama. Segundo a imprensa, o vilão Kang traz uma ameaça maior que a de Thanos para o universo da Marvel.

“O Homem-Formiga e a Vespa exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os leva além dos limites do que eles pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do longa.

Paul Rudd (Homem-Formiga), Evangeline Lilly (Vespa), Kathryn Newton (Cassie Lang), Michael Douglas (Hank Pym) e Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) integram o elenco principal de Quantumania. Jonathan Majors (Lovecraft Country) vive o antagonista Kang.

Mostramos abaixo por que Kang é uma ameaça maior que Thanos no MCU; confira – e tome cuidado com os spoilers!

Em Homem-Formiga 3, Kang deve mudar para sempre o MCU

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania só estreia no Brasil no dia 16 de fevereiro de 2023. No exterior, alguns jornalistas, críticos e influencers já conseguiram assistir à trama.

Nas redes sociais, quem já conferiu Homem-Formiga 3 diz que Kang “transcende Thanos” como o melhor vilão do MCU.

“Quantumania tem dois aspectos muito importantes: eles diminuíram (e muito) a quantidade de piadas, e Jonathan Majors está incrível como Kang, o Conquistador. Kang é o vilão que a Fase 5 do MCU precisava. Obrigado, Majors, por exceder minhas expectativas. A Fase 5 é promissora”, comentou o perfil AtabeyTV no Twitter.

De acordo com @cinemalexander, Kang é bem mais perigoso que Thanos, representando uma verdadeira ameaça aos heróis do MCU.

“Pensei que Vingadores: Ultimato seria o fim do MCU, já que os Vingadores se juntam na batalha contra Thanos. Mas é apenas o começo! Kang, o Conquistador, é uma ameaça bem maior que Thanos, e existem mais fases a serem exploradas”, afirmou o influencer.

A performance de Jonathan Majors, que dá um show de atuação como Kang, também foi celebrada por fãs e especialistas.

“Jonathan Majors realmente entrega como Kang, o Conquistador, dominando todas as cenas. Você torce para ele ao mesmo tempo em que apoia os nossos heróis”, afirmou @TheLegendKuyaP no Twitter.

O ator americano Jonathan Majors, indicado ao Emmy pela série Lovecraft Country, fez uma pesquisa aprofundada para caracterizar Kang no MCU.

Para isso, o astro se inspirou em conquistadores históricos como Alexandre o Grande, Julius Caesar e Genghis Khan.

Segundo Majors, Kang é a “antítese de um super-herói”, e por isso, o personagem deve ser uma verdadeira pedra no sapato dos heróis do MCU.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreia nos cinemas brasileiros em 16 de fevereiro. Eventualmente, o filme chegará ao catálogo do Disney+.

