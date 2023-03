Quentin Tarantino define o último filme de sua carreira

Quentin Tarantino já escolheu seu último projeto antes de se aposentar do cinema. Segundo o Hollywood Reporter, o filme vem sendo chamado de The Movie Critic e tem roteiro escrito pelo próprio cineasta. As filmagens devem começar no final do ano.

Detalhes sobre o longa estão sendo mantidos em sigilo, mas fontes descrevem a história como sendo ambientada no final dos anos 1970 em Los Angeles e com uma protagonista feminina.

Continua depois da publicidade

De acordo com o HR, é possível que a história do longa seja sobre Pauline Kael, uma das críticas de cinema mais influentes de todos os tempos. Kael, que morreu em 2001, não era apenas uma crítica, mas também uma romancista, que ficou conhecida por suas brigas agressivas com editores e também com cineastas.

No final dos anos 1970, Kael teve um mandato muito breve trabalhando como consultora da Paramount, cargo que ela aceitou a pedido do ator Warren Beatty. O momento desse trabalho na Paramount parece coincidir com o cenário do roteiro de Quentin Tarantino – e é notório que o cineasta tem um profundo respeito por Kael, o que aumenta as chances de ela ser o tema do filme.

O projeto ainda não tem estúdio atrelado, mas especula-se que a Sony pode tomar a dianteira – o estúdio foi responsável pela distribuição do último filme de Tarantino, Era uma Vez em… Hollywood.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.