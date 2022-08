Quentin Tarantino opina sobre o melhor filme já feito

Quentin Tarantino continua sendo um dos diretores mais populares da atualidade, com verdadeiras pérolas no currículo, como Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Kill Bill e Bastardos Inglórios. Ele opinou sobre qual o melhor filme já feito.

Além de ser cinéfilo de carteirinhas, muitas de suas próprias criações lhe renderam várias indicações ao Oscar, incluindo vitórias para Pulp Fiction (Melhor Roteiro Original) e Django Livre (Melhor Roteiro Original).

Tarantino está atualmente promovendo seu novo podcast de filmes, The Video Archives Podcast, que ele apresentará com seu co-roteirista de Pulp Fiction, Roger Avary.

Enquanto conversava com o CinemaBlend, o diretor falou sobre seu amor por filmes e compartilhou sua escolha para o melhor filme já feito. De acordo com Tarantino, o melhor dos melhores é Tubarão, de Steven Spielberg.

“Acho que Tubarão é o melhor filme já feito. Talvez não o melhor filme. Mas é o melhor filme já feito”, explicou Tarantino.

“E depois há outros filmes que podem entrar em seu ar rarefeito. Mas no que diz respeito a um filme, não há como torná-lo melhor do que Tubarão. Não há ‘melhor’ do que Tubarão. É o melhor filme já feito. E mostra como era mal cronometrada a maioria dos filmes feitos antes de Tubarão”.

Tarantino detona Jogos Vorazes

O diretor de Kill Bill, Quentin Tarantino, criticou duramente a franquia Jogos Vorazes.

Em recente entrevista, revelou como as obras japonesas influenciam em sua filmografia. E então, o cineasta foi abordado sobre qual filme ele gostaria de dirigir.

Tarantino expressou desejo em querer comandar a adaptação de Battle Royale, filme japonês. Além disso, ele criticou Jogos Vorazes por ter copiado a ideia da obra japonesa (via ScreenRant).

“Essa é uma boa pergunta, na verdade… Teria sido ótimo. Eu sou um grande fã do filme japonês Battle Royale, que é no qual Jogos Vorazes foi baseado”, disse ele. “Bem, Jogos Vorazes acabou de jogar fora, simplesmente arrancou. Teria sido incrível ter dirigido Battle Royale.”

O cineasta conhecido por vários clássicos, no ano passado, se envolveu em uma polêmica sobre uma abordagem controversa do ator Bruce Lee.

