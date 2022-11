Quentin Tarantino revela o único filme da Marvel que ele faria

O diretor Quentin Tarantino é um dos nomes mais conhecidos de Hollywood, e conhecido por diversos filmes que provocam uma sátira a um tema importante.

Em Bastardos Inglórios ele aborda o tema sobre a Alemanha Nazista, enquanto em Era uma vez em… Hollywood, ele fala sobre a própria indústria cinematográfica dos anos 1960.

Muitos fãs sempre o imaginaram fazendo algum filme da Marvel ou DC, embora ele seja específico em não querer produzir um longa-metragem para as editoras.

Tarantino é um grande crítico do gênero de heróis nos dias atuais, visto que as salas de cinema lotam mais para ver um filme de herói do que qualquer outro.

No entanto, o cineasta, que já disse ter sido um colecionador de quadrinhos quando mais jovem, revelou que faria um único filme na Marvel.

Um filme sobre Nick Fury na 2ª Guerra Mundial

Durante recente aparição para promover seu novo livro, intitulado Cinema Speculation, o diretor revelou que ele gostaria de adaptar a história Sargento Fury e seu Comando Selvagem.

A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, com Nick Fury sendo o protagonista e liderando seu pelotão (via ScreenRant).

No cinema, Nick Fury é interpretado por Samuel L. Jackson, que agora vai estrelar Invasão Secreta, nova série do MCU que adapta um famoso arco dos quadrinhos.

Porém, o personagem possui uma história muito antes de liderar a S.H.I.E.L.D. e conhecer os Vingadores para auxiliá-los em sua busca pela paz.

Publicado pela primeira vez ainda em 1963, os quadrinhos sobre o Sgt. Fury e seu Comando Selvagem mostra uma equipe de soldados em missões na Europa.

Tarantino tem um grande carinho por Jackson, com que já trabalhou no filme Pulp Fiction e outros filmes de sucesso do diretor.

Como Tarantino já mostrou que domina o assunto de guerra, caso um filme sobre o Sgt. Fury e seu Comando Selvagem fosse anunciado, ele poderia mostrar diversas missões na Europa.

Mas, dificilmente isso pode acontecer, visto que Capitão América: O Primeiro Vingador explora o tema sobre a Segunda Guerra Mundial.

Além disso, Tarantino usa muito a violência como um atrativo em seus filmes, e poderia ser um empecilho atualmente na Marvel Studios.

