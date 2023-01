“Quero jogar os novos Vingadores no fogo”, diz roteirista de Vingadores 4

O roteirista de Vingadores: Dinastia Kang (Vingadores 4), Jeff Loveness, revelou que quer jogar os novos Vingadores no fogo no novo filme.

Em entrevista para a SFX Magazine, o escritor comentou sobre como Kang, o Conquistador, será um grande desafio para os heróis da Fase 5 (via Comic Book Movie).

“Kang é um vilão dos Vingadores de primeira linha. O que você faz quando sente que não é o suficiente contra isso? Como você enfrenta o desafio desta geração, que é Thanos em um nível exponencial? Ele é quase esse infinito Thanos”, disse ele.

Kang vai ser o vilão de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, e, posteriormente, o vilão central dos Vingadores. Para Loveness, Kang é especial e quer pisar no “acelerador” e jogar os personagens “no fogo”.

“Enquanto estou construindo os Vingadores, quero que pareça uma luta geracional. A Fase 4 foi como o nascimento de novos personagens”, comenta o roteirista. “Você está dando a todos um pouco de fôlego, está ampliando o universo, tem programas divertidos da Disney que estão elevando os personagens. E agora acho que é hora de pisar no acelerador novamente e realmente pegar todos esses novos personagens de que gostamos e jogá-los no fogo.”

Homem-Formiga 3 pode ter a maior bilheteria de estreia da franquia

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania pode ter a maior abertura de bilheteria da franquia. Segundo estimativas iniciais do Box Office Pro, o terceiro filme do herói pode arrecadar US$ 131 milhões em seu primeiro fim de semana.

O valor é consideravelmente maior que as aberturas dos filmes anteriores; Homem-Formiga faturou US$ 57,2 milhões em seus três primeiros dias de exibição, enquanto Homem-Formiga 2 fez US$ 75,7 milhões em seu primeiro fim de semana.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania abre a Fase 5 do MCU e tem tudo para ser o filme mais diferente da franquia. O recente trailer do longa mostra os heróis tentando desesperadamente manter o vilão Kang preso no Reino Quântico, em cenas que se parecem com um filme dos Vingadores.

Recentemente, o astro de Homem-Formiga, Paul Rudd, afirmou que Homem-Formiga 3 terá grandes participações especiais do MCU.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

