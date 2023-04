Rachel McAdams recusou Homem de Ferro, 007, Missão Impossível e mais

Nicholas Hoult recentemente revelou ter se sentido em uma maré de azar no passado ao perder papéis em Batman, Top Gun e Missão Impossível. Rachel McAdams, por sua vez, está do outro lado do espectro, tendo recusado papéis em grandes franquias.

Como revelado em seu novo perfil no Bustle (via Variety), McAdams recusou papeis em O Diabo Veste Prada, Casino Royale, Missão Impossível III, Homem de Ferro e Agente 86 no período de dois anos em que ela voltou para o Canadá após uma ascensão em Hollywood com Meninas Malvadas e Diário de uma Paixão.

Continua depois da publicidade

“Certamente há momento em que penso ‘eu gostaria de ter feito isso'”, disse McAdams. “[Mas] eu dou um passo para trás e digo: ‘Essa era a pessoa certa para isso’.”

Todos os cinco filmes que McAdams rejeitou, lançados entre 2006 e 2008, acabaram sendo sucessos de bilheteria, com Casino Royale reacendendo a franquia Bond com Daniel Craig no papel (presumivelmente McAdams estava concorrendo ao papel de Vesper, que foi para Eva Green) e o primeiro Homem de Ferro lançando o Universo Cinematográfico Marvel.

McAdams esperou para entrar no MCU até Doutor Estranho, de 2016, e reprisou o papel da Dra. Christine Palmer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, de 2022.

“Eu me senti culpada por não capitalizar a oportunidade que estava sendo dada, porque eu sabia que estava em um lugar de sorte”, disse McAdams sobre recusar esses filmes e fazer uma pausa de dois anos em Hollywood, enquanto sua carreira estava crescendo. “Mas eu também sabia o que eu precisava para me manter sã. Definitivamente houve alguns momentos de ansiedade de me perguntar se eu estava apenas jogando tudo fora, e por que eu estava fazendo isso? Levou anos para entender o que eu intuitivamente estava fazendo”.

O próximo longa de McAdams é a adaptação de Judy Blume “Are You There God? It’s Me, Margaret”, com lançamento previsto para 28 de abril nos EUA.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.