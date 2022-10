Racionais: Documentário da Netflix ganha data de estreia

A Netflix divulgou a data de lançamento do documentário sobre os Racionais, com o título de Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo.

O famoso grupo de rap nacional, formado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Roc, será destaque em uma nova produção do streaming.

O documentário está definido para chegar ao catálogo no dia 16 de novembro. No entanto, antes de ir para a Netflix, o longa será apresentado na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no dia 31 de outubro, na Cinemateca Brasileira.

Além de revelar a data de estreia, o streaming divulgou um pôster e algumas imagens, mostrando os astros na produção.

Veja imagens e pôster, abaixo.

Mais sobre o documentários sobre Racionais

A produção apresenta cenas inéditas gravadas ao longo dos mais de 30 anos de carreira do grupo, entrevistas exclusivas, além de reforçar o impacto e o legado dos músicos desde seu primeiro show.

O longa tem a direção de Juliana Vicente, enquanto Beatriz Carvalho e Gustavo Maximiliano são produtores executivos.

Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo estreia na Netflix em 16 de novembro.

