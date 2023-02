Re/Member: Explicamos o final do terror da Netflix

Produzido no Japão, Re/Member acaba de estrear na Netflix. Esse surpreendente filme de terror, com violência de sobra, tem tudo para conquistar os assinantes brasileiros da plataforma. O surpreendente desfecho do longa já deixa muitos espectadores confusos, e por isso, mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a conclusão.

“Presos em um loop temporal assassino, seis estudantes do ensino médio devem encontrar os restos mortais de uma vítima desconhecida para quebrar a maldição e salvar suas vidas”, diz a sinopse de Re/Member na Netflix.

O elenco de Re/Member é liderado por Kanna Hashimoto, Gordon Maeda e Maika Yamamoto, Mayuu Yokota e Tasuku Emoto.

Confira abaixo o final explicado de Re/Member e entenda o que acontece com os protagonistas da série na Netflix – cuidado com os spoilers! (via TheCinemaHolic)

Final explicado de Re/Member – O loop temporal é quebrado?

Na trama de Re/Member, assim que percebem o que realmente estava acontecendo, os seis protagonistas começam a bolar um plano para encontrar os restos mortais e quebrar o loop temporal.

Com o mapa da escola, Shota identifica todas as áreas que eles já procuraram, e após vários loops, os alunos conseguem reunir todas as partes do corpo – exceto a cabeça.

Eles já sabiam que encontrar a cabeça seria a tarefa mais complicada. Afinal de contas, o crânio de Miko nunca foi achado, nem em meio à investigação do crime original.

Para encontrar respostas, os estudantes voltam à cena do crime. Lá, eles encontram a casa de Miko completamente dilapidada, e em um buraco na parede, acham Emily, a boneca e “melhor amiga” da estudante assassinada.

No entanto, essa boneca desaparece subitamente, o que faz os protagonistas desconfiarem de sua conexão com o fantasma de Miko e o loop temporal.

À noite, o espírito de Mika surge na escola e se funde à boneca, criando um monstro que, em seguida, come Rie. No dia seguinte, todos os alunos voltam à escola, exceto Rie.

Ou seja: nas “regras” de Re/Member, os personagens que são consumidos pelo monstro morrem “de vez”, não podendo retornar no loop temporal.

Eventualmente, os protagonistas deduzem que o crânio de Miko, na verdade, estava dentro da boneca. Logo, a última parte do quebra-cabeça (com o perdão do trocadilho) é o próprio monstro.

Sendo assim, os alunos são obrigados a enfrentar a criatura para sair do loop. Para isso, eles bolam uma armadilha para o monstro.

O monstro, antes de cair na armadilha, mata todos os estudantes, com exceção de Asuka e Takahiro. Aí, Takahiro consegue serrar a cabeça da criatura e recuperar o crânio de Miko. Asuka, logo em seguida, leva a cabeça da garota para a capela, onde a reúne com o resto do corpo.

Porém, em um último momento, o monstro escapa e mata Takahiro. Asuka, a última sobrevivente, consegue enfrentar a matar a criatura.

Nesse momento, Asuka coloca a cabeça junto ao corpo e quebra o loop temporal! Ela (junto com os outros estudantes) acorda no dia seguinte.

Porém, todos se esquecem do loop e da busca pelo corpo de Miko. Nas últimas cenas do filme, um noticiário mostra que os restos mortais da garota foram realmente recuperados.

“Embora o loop temporal tenha sido uma experiência traumática para os adolescentes, a única coisa boa que resultou disso foi a amizade deles. A razão pela qual foram escolhidos para a busca pelo corpo de Miko foi que todos eles se sentiam solitários, de uma forma ou de outra”, diz o site TheCinemaHolic.

Mesmo sem as memórias do loop, a conexão do grupo permanece viva, o que traz um final bastante satisfatório para Re/Member.

Você pode assistir Re/Member na Netflix.

