Rebel Moon: Filme de Zack Snyder pode ganhar sequência

O novo filme de Zack Snyder, Rebel Moon, diretor conhecido por Watchmen, O Homem de Aço, entre outros, pode ter tido sua sequência confirmada.

A Netflix vem produzindo o novo projeto do cineasta, após Army of the Dead, dirigido por ele, e Army of Thieves, que contou com Snyder de produtor.

No entanto, sem ao menos ser lançado, Rebel Moon pode já ter uma sequência. Aparentemente, o streaming concedeu luz verde para o desenvolvimento de um segundo longa-metragem (via ScreenRant).

As filmagens da sequência devem acontecer na Califórnia, visto que o filme integra uma lista com outras várias produções no local.

O streaming não comentou oficialmente se Rebel Moon 2 vai acontecer. Por enquanto, o primeiro filme deve ser lançado apenas em 2023.

Novo trabalho de Zack Snyder

A estrela principal do elenco de Rebel Moon é Sofia Boutella, de A Múmia. O elenco também conta com Ray Fisher, Charlie Hunnam, Anthony Hopkins, Jena Malone e Djimon Hounsou, entre outros nomes.

Rebel Moon é um projeto de Zack Snyder inspirado em Star Wars, já que inicialmente começou como um derivado da franquia.

A história deve misturar elementos de ação, fantasia e ficção científica, podendo ser dividida em duas partes.

Por enquanto, ainda não há uma previsão de lançamento para Rebel Moon, de Zack Snyder, na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.