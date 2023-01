Rebel Moon: Filme de Zack Snyder tem seu próprio Arqueiro Verde; veja

O filme Rebel Moon, do diretor Zack Snyder (Liga da Justiça), será lançado pela Netflix e tem o seu próprio Arqueiro Verde.

Os fãs não deixaram de notar que, após as primeiras cenas do longa-metragem, o ator Charlie Hunnam esteve presente.

Hunnam sempre foi um nome favorito para interpretar o Arqueiro Verde nos cinemas, e Snyder tornou isso ainda mais real (via ComicBook).

No teaser, o personagem de Hunnam aparece com uma arma e um capuz verde, semelhante ao do herói na série Arrow e nos quadrinhos, e é apelidado de “Arqueiro Verde de Zack Snyder”.

Veja as reações, abaixo.

O escolhido dos fãs

“Arqueiro Verde de Zack Snyder”, disse um fã.

“O Arqueiro Verde de Zack Snyder. Você falhou com esta cidade'”, escreveu outro.

“O meme “Arqueiro Verde de Zack Snyder” tornou-se real”, escreveu mais um fã.

“O Arqueiro Verde de Zack Snyder está na moda porque todo mundo está fazendo a mesma piada sem graça sobre isso de Rebel Moon”, comentou outro fã.

“É um tiro extremamente longo, mas e se quando assistirmos Rebel Moon , vemos que o personagem que Charlie Hunnam está interpretando nunca usa esse traje? Imagine se este é o Arqueiro Verde de Zack Snyder de uma das linhas do tempo de Knightmare, e ele jogou no trailer para se divertir”, disse mais um fã.

Rebel Moon estreia no dia 22 de dezembro na Netflix.

