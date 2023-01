Rebel Moon: Netflix divulga data de estreia do filme de Zack Snyder

A Netflix divulgou a data de estreia de Rebel Moon, nova ficção científica dirigida por Zack Snyder (Liga da Justiça). O filme será lançado na plataforma de streaming no dia 22 de dezembro deste ano.

Clasificado como uma versão de Star Wars, Rebel Moon começa na borda da galáxia, quando uma colônia pacífica é ameaçada pelos exércitos do tirânico regente Balisarius. A colônia então envia uma jovem chamada Kora para procurar guerreiros de planetas vizinhos para ajudá-los na resistência.

Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone e Fra Fee formam o elenco, que também tem Charlie Hunnam e Anthony Hopkins como dubladores.

Além de dirigir o filme, Zack Snyder escreveu o roteiro de Rebel Moon com Kurt Johnstad (300) e Shay Hatten (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas).

Snyder desenvolveu Rebel Moon como um potencial filme de Star Wars mais de uma década atrás, antes da Disney ter adquirido a Lucasfilm em 2012.

Já surgiram rumores que uma sequência está sendo desenvolvida.

Primeira imagem

Por meio do Twitter, Zack Snyder revelou a primeira imagem de Rebel Moon, o seu novo filme para a Netflix.

Rebel Moon é inspirado em Star Wars e, na verdade, começou como um projeto para a franquia, mas agora é desenvolvido como algo novo.

Confira abaixo a imagem:

Forging ahead. Here’s a recent makeup test I shot on my iPhone. #RebelMoon #GeekedWeek pic.twitter.com/3DaIlzBpLv — Zack Snyder (@ZackSnyder) June 7, 2022

