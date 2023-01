Rebel Moon, novo filme de Zack Snyder, já tem sequência garantida

Rebel Moon, ficção científica da Netflix dirigida por Zack Snyder (Liga da Justiça), já teve sua continuação garantida. Em entrevista à Variety, o produtor executivo da Netflix Ori Marmur confirmou que o filme será dividido em duas partes.

“Zack veio com tanta paixão”, disse Marmur. “Este é um filme que ele tem em mente há décadas. Como você sabe, ele passou muito tempo trabalhando com outras pessoas em outros estúdios. Trabalhamos com ele em Army of the Dead e fizemos coisas que outros não poderiam fazer. Fizemos um filme e, em seguida, um prelúdio e lançamos uma experiência ao vivo. Com Rebel Moon, ele quis ir além novamente. Quando vimos o quão grande era o mundo que ele criou, pensamos que seria melhor servir como duas partes ao invés de um filme. É o tipo de história que pode continuar crescendo. Ele pensa nisso como sua versão para algo como Star Wars”, finalizou.

Rebel Moon será lançado na Netflix no dia 22 de dezembro deste ano.

Cena de Rebel Moon

Sobre Rebel Moon

Rebel Moon começa na borda da galáxia, quando uma colônia pacífica é ameaçada pelos exércitos do tirânico regente Balisarius. A colônia então envia uma jovem chamada Kora para procurar guerreiros de planetas vizinhos para ajudá-los na resistência.

Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone e Fra Fee formam o elenco, que também tem Charlie Hunnam e Anthony Hopkins como dubladores.

Além de dirigir o filme, Zack Snyder escreveu o roteiro de Rebel Moon com Kurt Johnstad (300) e Shay Hatten (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas).

Snyder desenvolveu Rebel Moon como um potencial filme de Star Wars mais de uma década atrás, antes da Disney ter adquirido a Lucasfilm em 2012.

