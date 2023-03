Rebel Moon: Novo filme de Zack Snyder terá versão para maiores

Rebel Moon, ficção científica da Netflix dirigida por Zack Snyder (Liga da Justiça), terá versão para maiores. O filme será dividido em duas partes, e ambas ganharão versões para maiores de 18.

A informação foi dada por Andy Koyama, responsável pela mixagem de som de John Wick 4 e que também assume a função em Rebel Moon. Ele adiantou em entrevista ao /Film que “acabamos de fazer a primeira mixagem temporária do trailer da primeira parte, e é muito empolgante”.

“É um espaço grande, enorme – eles provavelmente não querem que eu diga isso – é como Star Wars, com ‘rebeldes contra o império do mal em todos os tipos de mundos diferentes'”, continuou. “É realmente divertido. Haverá dois filmes. Acho que ficaremos editando isso de junho a fevereiro. E também haverá versões estendidas para maiores de cada um dos dois filmes, então vamos misturar quatro filmes diferentes”, finalizou.

Rebel Moon será lançado na Netflix em 22 de dezembro deste ano.

Cena de Rebel Moon

Sobre Rebel Moon

Rebel Moon começa na borda da galáxia, quando uma colônia pacífica é ameaçada pelos exércitos do tirânico regente Balisarius. A colônia então envia uma jovem chamada Kora para procurar guerreiros de planetas vizinhos para ajudá-los na resistência.

Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone e Fra Fee formam o elenco, que também tem Charlie Hunnam e Anthony Hopkins como dubladores.

Além de dirigir o filme, Zack Snyder escreveu o roteiro de Rebel Moon com Kurt Johnstad (300) e Shay Hatten (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas).

Snyder desenvolveu Rebel Moon como um potencial filme de Star Wars mais de uma década atrás, antes da Disney ter adquirido a Lucasfilm em 2012.

