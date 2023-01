Reboot da DC pode tornar The Flash ainda melhor

O filme The Flash é um dos lançamentos mais aguardados da DC no ano, e promete estabelecer o conceito do multiverso da editora nos cinemas. No entanto, a casa do Batman e do Superman irá sofrer um reboot, e isso pode retornar The Flash ainda melhor.

Sendo uma adaptação do arco Flashpoint nos quadrinhos, a história vai abordar o herói criando uma realidade alternativa e voltando no passado para salvar sua mãe. Porém, tudo isso muda os eventos do que aconteceu com o mundo que ele conhecia.

Com a direção de Andy Muschietti (IT: A Coisa) e o roteiro por Christina Hodson (Aves de Rapina), o longa terá a presença de Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, entre outros.

Revelamos abaixo como o reboot da DC pode auxiliar The Flash, filme que será lançado em junho deste ano; confira (via ScreenRant).

Arte conceitual de The Flash

The Flash vai se concentrar em sua própria história

Com o reboot acontecendo na atual liderança da DC Studios, The Flash cortou a participação do Superman de Henry Cavill e da Mulher-Maravilha de Gal Gadot.

Sem dois grandes personagens, o filme pode se concentrar ainda mais em sua própria história, e não indicando futuro de outros heróis.

Supondo que o filme tenha a intenção de ser o reboot do universo principal da DC nos cinemas, The Flash pode ser um recurso independente, e não necessariamente uma aventura massiva de outros heróis.

A realidade alternativa do filme, além disso poderia estabelecer esse novo universo, com novos atores assumindo os principais personagens.

A DC possui uma gama de Terras alternativas, das quais, muitas possuem contrapartes de Batman, Superman e demais personagens. Porém, The Flash poderia encontrar uma Terra correta para o reboot da DC, e assim ser o começo de uma nova fase para a editora.

The Flash chega aos cinemas em 16 de junho.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.