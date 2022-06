Reboot de O Pai da Noiva quebra recorde na HBO Max

O Pai da Noiva, famoso filme dos anos 90, é por si só um reboot de um clássico dos anos 50, mas a história ganhou uma nova versão recentemente na HBO Max e ela está dando o que falar!

Segundo o site Deadline, o novo filme quebrou recorde de audiência se tornou a maior estreia de filme exclusivo da HBO Max desde o lançamento da plataforma de streaming, além de assumir o posto ainda de filme mais assistido da rede em seus quatro primeiros dias de lançamento.

Com o sucesso, fãs da franquia já esperam que, assim como suas versões antecessores, essa nova roupagem de O Pai da Noiva também ganhe uma sequência. Nada foi confirmado até o momento.

Relembre o trailer abaixo:

Clássico dos anos 90

A versão original de O Pai da Noiva é um clássico dos anos 90, que contou com Steve Martin como protagonista.

Confira abaixo uma sinopse.

“Annie volta do exterior e anuncia que está noiva, virando a vida dos pais de cabeça para baixo. O pai não consegue lidar com a ideia de ver a filha casada e passa por situações hilariantes ao conhecer os pais do noivo e preparar o casamento.”

O reboot de O Pai da Noiva chega ao catálogo da HBO Max em 16 de junho.

