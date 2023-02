Reboot de Quarteto Fantástico tem previsão para início das filmagens

As filmagens do reboot de Quarteto Fantástico devem começar daqui a um ano.

Em entrevista ao The Wrap, o diretor Matt Shakman, que já trabalhou na série WandaVision, revelou que o início das filmagens do novo Quarteto Fantástico está previsto para o início de 2024.

O cineasta também falou sobre a experiência de dirigir o novo filme dos super-heróis:

“Foi muito difícil deixar [essa oportunidade] passar e voltar para casa na Marvel, um lugar onde trabalhei em WandaVision, com aquelas pessoas que são colaboradores maravilhosos”, disse Shakman. “É realmente uma família lá e poder voltar e lidar com algo que eu realmente amo…”.

Shakman também comparou as duas produções da Marvel:

“Eles são muito semelhantes em alguns aspectos: ambos foram lançadas nos anos 60 ao mesmo tempo, ambas são sobre otimismo e poder olhar para as estrelas e a tecnologia resolver tudo, e elas são sobre família também – a família que você tem, a família que você faz. Então, elas estão alinhadas de várias maneiras e falam ao meu coração igualmente, então estou animado para trabalhar em Quarteto Fantástico”, finalizou.

Nova versão da amada equipe

A versão do MCU de Quarteto Fantástico segue em desenvolvimento lento. Em setembro do ano passado, o filme contratou seus roteiristas, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Os escritores não são nomes conhecidos na indústria do cinema, e estiveram em alguns projetos em comum. Um deles é o filme Bert and Arnie’s Guide to Friendship.

A direção ficará a cargo de Matt Shakman. Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Por enquanto não há nenhum nome atrelado ao elenco do filme. O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico, líder do Quarteto, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em fevereiro de 2025.

